Forum des associations Complexe sportif Lonège Ornans dimanche 7 septembre 2025.
Forum des associations
Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans Doubs
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-07 10:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
2025-09-07
La Fabrique Collective vous invite à venir à la rencontre des associations ornanaises sport, art, culture, environnement, solidarité, et bien plus !
Que vous soyez adhérent ou bénévoles, les associations seront présentes pour répondre à toutes vos questions.
Le dimanche 7 septembre de 10h à 17h au complexe sportif Lonège.
Accès libre Petite restauration sur place
Le programme complet est à découvrir sur ornans.fr .
Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 07 00 85 lafabriquecollective@ornans.fr
