Forum des associations Complexe sportif Lonège Ornans

Forum des associations Complexe sportif Lonège Ornans dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations

Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

La Fabrique Collective vous invite à venir à la rencontre des associations ornanaises sport, art, culture, environnement, solidarité, et bien plus !

Que vous soyez adhérent ou bénévoles, les associations seront présentes pour répondre à toutes vos questions.

Le dimanche 7 septembre de 10h à 17h au complexe sportif Lonège.

Accès libre Petite restauration sur place

Le programme complet est à découvrir sur ornans.fr .

Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 07 00 85 lafabriquecollective@ornans.fr

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Ornans a été mis à jour le 2025-08-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON