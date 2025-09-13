Forum des associations Place Charloun Rieu Paradou
Forum des associations Place Charloun Rieu Paradou samedi 13 septembre 2025.
Forum des associations
Samedi 13 septembre 2025.
De 9h à 12h. Place Charloun Rieu Mairie du Paradou Paradou Bouches-du-Rhône
La Mairie de Paradou organise le Forum des associations le samedi 13 septembre de 9h à 12h, sur la place Charloun Rieu.
Afin de découvrir ou retrouver l’ensemble des associations du village pour petits et grands, le samedi 13, place charloun Rieu, de 9h à 12h le forum des associations vous attend. .
Place Charloun Rieu Mairie du Paradou Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr
English :
The Paradou Town Hall is organising an Association Forum on Saturday 13 September from 9am to 12pm in the Place Charloun Rieu.
German :
Das Rathaus von Paradou organisiert das Forum der Vereine am Samstag, den 13. September, von 9 bis 12 Uhr auf dem Platz Charloun Rieu.
Italiano :
Il Municipio di Paradou organizza un Forum delle associazioni sabato 13 settembre dalle 9 alle 12, in Place Charloun Rieu.
Espanol :
El Ayuntamiento de Paradou organiza un Foro de Asociaciones el sábado 13 de septiembre, de 9.00 a 12.00 horas, en la plaza Charloun Rieu.
