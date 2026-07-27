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AGENDA · Caulnes

Forum des Associations Pays de Caulnes Salle omnisports Caulnes

samedi 5 septembre 2026 · Salle omnisports · Caulnes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle omnisports
Adresse
104 Rue de Dinan
Ville
22350 Caulnes
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Caulnes

Forum des Associations Pays de Caulnes

Salle omnisports 104 Rue de Dinan Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Pays de Caulnes (Guenroc, Guitté, La Chapelle-Blanche, Plumaudan, Plumaugat, Saint-Jouan-de-l’Isle et Saint-Maden)   .

Salle omnisports 104 Rue de Dinan Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 70 30 

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English :

L’événement Forum des Associations Pays de Caulnes Caulnes a été mis à jour le 2026-07-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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