Forum des Associations Pays de Caulnes Salle omnisports Caulnes

Informations pratiques

Caulnes

Forum des Associations Pays de Caulnes

Salle omnisports 104 Rue de Dinan Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Pays de Caulnes (Guenroc, Guitté, La Chapelle-Blanche, Plumaudan, Plumaugat, Saint-Jouan-de-l’Isle et Saint-Maden) .

Salle omnisports 104 Rue de Dinan Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 70 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des Associations Pays de Caulnes Caulnes a été mis à jour le 2026-07-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme