AGENDA · Caulnes
Forum des Associations Pays de Caulnes Salle omnisports Caulnes
samedi 5 septembre 2026 · Salle omnisports · Caulnes
Informations pratiques
Caulnes
Forum des Associations Pays de Caulnes
Salle omnisports 104 Rue de Dinan Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Pays de Caulnes (Guenroc, Guitté, La Chapelle-Blanche, Plumaudan, Plumaugat, Saint-Jouan-de-l’Isle et Saint-Maden) .
Salle omnisports 104 Rue de Dinan Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 70 30
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English :
L’événement Forum des Associations Pays de Caulnes Caulnes a été mis à jour le 2026-07-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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