Forum des Associations Complexe Sportif Pierrelatte
Forum des Associations Complexe Sportif Pierrelatte samedi 6 septembre 2025.
Forum des Associations
Complexe Sportif A Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Evènement incontournable de la rentrée, le Forum des Associations revient pour une journée riche en rencontres et découvertes avec plus de 60 associations présentes.
.
Complexe Sportif A Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
A not-to-be-missed back-to-school event, the Forum des Associations is back for a day full of meetings and discoveries, with over 60 associations in attendance.
German :
Das Forum des Associations, ein unumgängliches Ereignis des Herbstes, kehrt zurück, um einen Tag voller Begegnungen und Entdeckungen mit mehr als 60 anwesenden Vereinen zu verbringen.
Italiano :
Evento imperdibile all’inizio del nuovo anno scolastico, il Forum delle Associazioni torna per una giornata ricca di incontri e scoperte, con la partecipazione di oltre 60 associazioni.
Espanol :
Cita ineludible al comienzo del nuevo curso escolar, el Foro de Asociaciones vuelve con una jornada repleta de encuentros y descubrimientos, en la que participarán más de 60 asociaciones.
L’événement Forum des Associations Pierrelatte a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence