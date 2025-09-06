Forum des Associations Complexe Sportif Pierrelatte

Forum des Associations Complexe Sportif Pierrelatte samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations

Complexe Sportif A Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Evènement incontournable de la rentrée, le Forum des Associations revient pour une journée riche en rencontres et découvertes avec plus de 60 associations présentes.

.

Complexe Sportif A Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

A not-to-be-missed back-to-school event, the Forum des Associations is back for a day full of meetings and discoveries, with over 60 associations in attendance.

German :

Das Forum des Associations, ein unumgängliches Ereignis des Herbstes, kehrt zurück, um einen Tag voller Begegnungen und Entdeckungen mit mehr als 60 anwesenden Vereinen zu verbringen.

Italiano :

Evento imperdibile all’inizio del nuovo anno scolastico, il Forum delle Associazioni torna per una giornata ricca di incontri e scoperte, con la partecipazione di oltre 60 associazioni.

Espanol :

Cita ineludible al comienzo del nuevo curso escolar, el Foro de Asociaciones vuelve con una jornada repleta de encuentros y descubrimientos, en la que participarán más de 60 asociaciones.

L’événement Forum des Associations Pierrelatte a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence