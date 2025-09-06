FORUM DES ASSOCIATIONS SALLE POLYVALENTE Pins-Justaret
SALLE POLYVALENTE Place René Loubet Pins-Justaret Haute-Garonne
Tarif : gratuit
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
Rencontrez toutes les associations sportives, culturelles et intergénérationnelles de la commune de Pins-Justaret.
Elles seront toutes présentes pour vous donner envie de faire une nouvelle activité !
Forum Renseignements et inscriptions aux différentes associations. .
SALLE POLYVALENTE Place René Loubet Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie animations@mairie-pinsjustaret.fr
English :
Meet all the sports, cultural and intergenerational associations in Pins-Justaret.
German :
Lernen Sie alle Sport-, Kultur- und generationsübergreifenden Vereine der Gemeinde Pins-Justaret kennen.
Italiano :
Incontra tutte le associazioni sportive, culturali e intergenerazionali di Pins-Justaret.
Espanol :
Conozca todas las asociaciones deportivas, culturales e intergeneracionales de Pins-Justaret.
