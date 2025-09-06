Forum des associations Place de l’Eglise Plaisance

Forum des associations Place de l’Eglise Plaisance samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Place de l’Eglise PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 16:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le forum des associations est un rassemblement de tous les acteurs associatifs locaux. Le but étant de vous faire connaitre leur existence, mais surtout de vous présenter leurs activités. Un moment unique de rencontres et d’échanges qui rencontre toujours autant de succès.

Se rendre à un forum associatif permet de découvrir les associations actives existantes dans sa localité une variété d’associations réunie en un seul et unique endroit sport, loisir, solidarité, …

En plus de découvrir la vie associative de sa municipalité, se rendre à un forum des associations est une belle occasion de se divertir. En effet, chaque association et ce, tout au long de la journée propose des séances de démonstrations. Bref, de multiples activités pour divertir tous les visiteurs.

Et n’oublions pas, le Forum des associations c’est aussi l’occasion rêvée pour s’engager dans la vie associative !

Restauration sur place proposée par les associations.

Place de l’Eglise PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 32 17 mairie@plaisancedugers.fr

English :

The forum des associations is a gathering of all local associations. The aim is to make you aware of their existence, but above all to present their activities. A unique opportunity to meet and exchange ideas, it’s always a great success.

A visit to an association forum is an opportunity to discover the active associations in your locality: a variety of associations gathered together in a single place: sport, leisure, solidarity?

In addition to discovering the associative life of your municipality, going to an association forum is a great opportunity to have some fun. In fact, each association offers demonstrations throughout the day. In short, there are plenty of activities to keep visitors entertained.

And let’s not forget: the Forum des associations is also the perfect opportunity to get involved in community life!

On-site catering provided by the associations.

German :

Das Forum der Vereine ist eine Zusammenkunft aller lokalen Vereinsakteure. Das Ziel ist es, Sie über ihre Existenz zu informieren, aber vor allem, Ihnen ihre Aktivitäten vorzustellen. Ein einzigartiger Moment der Begegnung und des Austauschs, der immer großen Anklang findet.

Der Besuch eines Vereinsforums ermöglicht es Ihnen, die aktiven Vereine in Ihrem Ort zu entdecken: eine Vielzahl von Vereinen an einem einzigen Ort: Sport, Freizeit, Solidarität, ?

Der Besuch eines Vereinsforums ist nicht nur eine gute Gelegenheit, das Vereinsleben in der eigenen Gemeinde kennenzulernen, sondern auch eine gute Gelegenheit, sich zu amüsieren. Jeder Verein bietet nämlich den ganzen Tag über Vorführungen an. Kurzum, es gibt zahlreiche Aktivitäten, die alle Besucher unterhalten.

Und nicht zu vergessen: Das Forum der Vereine ist auch die perfekte Gelegenheit, um sich im Vereinsleben zu engagieren!

Verpflegung vor Ort, die von den Vereinen angeboten wird

Italiano :

Il forum delle associazioni riunisce tutte le associazioni locali. L’obiettivo è farvi sapere che esistono, ma soprattutto presentarvi le loro attività. È un’occasione unica di incontro e scambio di idee, che riscuote sempre un grande successo.

Andare a un forum di associazioni è un ottimo modo per conoscere le associazioni attive nella vostra località: una varietà di associazioni tutte in un unico luogo: sport, tempo libero, solidarietà, ecc

Oltre a scoprire la vita comunitaria della vostra località, andare a un forum delle associazioni è un’ottima occasione per divertirsi. Ogni associazione offre dimostrazioni nel corso della giornata. In breve, ci sono molte attività per intrattenere i visitatori.

E non dimentichiamo che il Forum delle associazioni è anche l’occasione perfetta per partecipare alla vita comunitaria!

Ristorazione in loco a cura delle associazioni.

Espanol :

El foro de asociaciones reúne a todas las asociaciones locales. El objetivo es darles a conocer su existencia, pero sobre todo presentarles sus actividades. Es una ocasión única para reunirse e intercambiar ideas, y siempre es un gran éxito.

Acudir a un foro de asociaciones es una excelente manera de conocer las asociaciones activas en tu localidad: una gran variedad de asociaciones en un mismo lugar: deporte, ocio, solidaridad, etc

Además de descubrir la vida asociativa de su localidad, acudir a un foro asociativo es una buena ocasión para divertirse. Cada asociación ofrece demostraciones a lo largo del día. En resumen, hay muchas actividades para entretener a los visitantes.

Y no olvidemos que el Foro de las Asociaciones es también la ocasión perfecta para participar en la vida asociativa

Catering a cargo de las asociaciones.

L’événement Forum des associations Plaisance a été mis à jour le 2025-08-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65