Forum des associations Rue Paul Faraud Plan-d’Orgon

Informations pratiques

Plan-d’Orgon

Forum des associations

Samedi 5 septembre 2026 de 9h à 13h. Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des associations de Plan d’Orgon.

Venez rencontrer l’ensemble des associations de la commune. Des démonstrations de certains clubs vous seront proposées.

Venez découvrir la richesse du tissu associatif local au Centre Paul Faraud, de 9h à 13h !



Plus de 40 associations seront présentes pour vous accueillir, vous renseigner et vous proposer des démonstrations de leurs activités. Sport, culture, loisirs, solidarité… Une belle occasion de trouver l’activité qui vous correspond !



Les inscriptions seront possibles sur place.



Café d’accueil et viennoiseries offerts par le Comité des Fêtes.



Entrée libre Venez nombreux ! .

Rue Paul Faraud Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 26 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forum des associations de Plan d’Orgon.

Come and meet all the local associations. Some clubs will be offering demonstrations.

L’événement Forum des associations Plan-d’Orgon a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence