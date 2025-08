Forum des associations Ploërmel Communauté Ploërmel

Forum des associations Ploërmel Communauté Ploërmel samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations Ploërmel Communauté

Halle des sports Ploërmel Morbihan

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:30:00

2025-09-06

Rendez-vous pour une nouvelle édition de l’incontournable forum des associations. Pour vous renseigner sur place, plus d’une centaine d’associations du territoire activités culturelles, sportives, de solidarité ou encore de loisirs.

Toutes les associations vous attendent dans la halle des sports.

De 10h à 17h30.

Nombreuses démonstrations et initiations.

Animations pour les enfants.

Buvette et restauration sur place. .

Halle des sports Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

