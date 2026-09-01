Forum des Associations Plouasne
samedi 12 septembre 2026 · Plouasne
Informations pratiques
Plouasne
Forum des Associations
Complexe sportif de la Gautrais Plouasne Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Forum des Associations
Comme chaque année, la fin des vacances d’été laisse place à la rentrée scolaire, mais également à la rentrée associative ! L’occasion de découvrir les activités sportives et culturelles que proposent les associations de Plouasne .
Complexe sportif de la Gautrais Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 48 19
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English :
L’événement Forum des Associations Plouasne a été mis à jour le 2026-08-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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