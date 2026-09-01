Informations pratiques

Plouasne

Forum des Associations

Complexe sportif de la Gautrais Plouasne Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Forum des Associations

Comme chaque année, la fin des vacances d’été laisse place à la rentrée scolaire, mais également à la rentrée associative ! L’occasion de découvrir les activités sportives et culturelles que proposent les associations de Plouasne .

Complexe sportif de la Gautrais Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 48 19

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English :

L’événement Forum des Associations Plouasne a été mis à jour le 2026-08-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme