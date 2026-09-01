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AGENDA · Plouasne

Forum des Associations Plouasne

samedi 12 septembre 2026 · Plouasne

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Complexe sportif de la Gautrais
Ville
22830 Plouasne
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouasne

Forum des Associations

Complexe sportif de la Gautrais Plouasne Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Forum des Associations
Comme chaque année, la fin des vacances d’été laisse place à la rentrée scolaire, mais également à la rentrée associative ! L’occasion de découvrir les activités sportives et culturelles que proposent les associations de Plouasne   .

Complexe sportif de la Gautrais Plouasne 22830 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 48 19 

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English :

L’événement Forum des Associations Plouasne a été mis à jour le 2026-08-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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