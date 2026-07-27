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AGENDA · Plumaugat

Forum des associations Site de l’Orée du Bois Plumaugat

samedi 19 septembre 2026 · Site de l'Orée du Bois · Plumaugat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Site de l'Orée du Bois
Adresse
Route de Broons
Ville
22250 Plumaugat
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plumaugat

Forum des associations

Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Sports loisirs culture solidarité jeunesse
Venez rencontrer les associations de Plumaugat et découvrir leurs activités   .

Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 37 18 

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English :

L’événement Forum des associations Plumaugat a été mis à jour le 2026-07-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme