Forum des associations Rue Joseph Évenas Plumergat

Forum des associations

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Théâtre et musique présentés par la Compagnie Ilot 135

Un grand livre totem, deux comédiens collectionneurs de mots, un violoncelle et des livres pour tous les goûts.

Véritable dispositif pour spectacle-lecture, POP UP s’adapte, se module et se transforme selon les ouvrages. Il dépasse le quotidien des enfants en les projetant dans l’imaginaire. POP UP est porteur d’histoires… Des histoires qui sortent du livre et dont les personnages prennent vie.

La séance de 14h30 est sur inscription obligatoire en ligne ou en mairie.

La séance de 16h00 est sans inscription. .

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56

