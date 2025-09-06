Forum des associations Salle omnisports Poligny

Forum des associations Salle omnisports Poligny samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Salle omnisports 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

Date(s) :

2025-09-06

La Ville de Poligny organise son traditionnel Forum des Associations

Stands, démonstrations, animations…

Renseignements auprès de Cédric HOLLEY .

Salle omnisports 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 85 57 c.holley@ville-poligny.fr

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol :

L’événement Forum des associations Poligny a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA