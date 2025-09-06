Forum des associations Salle omnisports Poligny
Forum des associations Salle omnisports Poligny samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Salle omnisports 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 12:30:00
2025-09-06
La Ville de Poligny organise son traditionnel Forum des Associations
Stands, démonstrations, animations…
Renseignements auprès de Cédric HOLLEY .
Salle omnisports 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 85 57 c.holley@ville-poligny.fr
