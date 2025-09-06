FORUM DES ASSOCIATIONS Puissalicon

FORUM DES ASSOCIATIONS Puissalicon samedi 6 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Rue de la Promenade Puissalicon Hérault

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Forum des associations de 9h à 12h sur la Promenade, dans la salle du Peuple en cas de mauvais temps. Venez découvrir les activités proposées par les associations de Puissalicon. Tout public.

Entrée libre.

Rue de la Promenade Puissalicon 34480 Hérault Occitanie

English :

Forum des associations from 9am to 12pm on the Promenade, or in the Salle du Peuple in case of bad weather. Come and discover the activities offered by Puissalicon’s associations. Open to all.

Free admission.

German :

Forum der Vereine von 9 bis 12 Uhr auf der Promenade, bei schlechtem Wetter im Saal des Volkes. Entdecken Sie die Aktivitäten, die von den Vereinen in Puissalicon angeboten werden. Für die gesamte Öffentlichkeit.

Freier Eintritt.

Italiano :

Forum delle associazioni dalle 9 alle 12 sulla Promenade, nella Salle du Peuple in caso di maltempo. Venite a scoprire le attività proposte dalle associazioni di Puissalicon. Aperto a tutti.

Ingresso libero.

Espanol :

Foro de Asociaciones de 9h a 12h en el Paseo Marítimo, o en la Salle du Peuple en caso de mal tiempo. Venga a descubrir las actividades que ofrecen las asociaciones de Puissalicon. Abierto a todos.

Entrada gratuita.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Puissalicon a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT AVANT-MONTS