Forum des associations rendez-vous des associations Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef

Forum des associations rendez-vous des associations Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef dimanche 7 septembre 2025.

Forum des associations rendez-vous des associations

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 13:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Rencontrez, échangez, et découvrez le Forum des Associations VOTRE rendez-vous pour explorer les activités sportives, culturelles et caritatives de notre belle commune Saint-Michel-Chef-Chef !

Vous pourrez y rencontrer les associations sportives, solidaires et culturelles de Saint Michel Chef Chef et de Tharon-Plage. Les bénévoles vous y attendront pour répondre à toutes vos questions et profitez de ce moment convivial pour inscrire vos enfants ou vous même à l’activité de votre choix !

Vos associations vous accueilleront dans une ambiance amicale pour partager leur passion tout au long de la journée

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr

English :

Meet, exchange ideas and discover the Forum des Associations: YOUR opportunity to explore the sporting, cultural and charitable activities on offer in our beautiful commune of Saint-Michel-Chef-Chef!

German :

Treffen Sie sich, tauschen Sie sich aus und entdecken Sie das Forum der Vereine IHR Termin, um die sportlichen, kulturellen und karitativen Aktivitäten in unserer schönen Gemeinde Saint-Michel-Chef-Chef zu erkunden!

Italiano :

Incontratevi, chiacchierate e scoprite il Forum delle Associazioni: La VOSTRA occasione per esplorare le attività sportive, culturali e caritative offerte nel nostro bel comune di Saint-Michel-Chef-Chef!

Espanol :

Conozca, charle y descubra el Foro de las Asociaciones: Su oportunidad de descubrir las actividades deportivas, culturales y benéficas que ofrece nuestro hermoso municipio de Saint-Michel-Chef-Chef

L’événement Forum des associations rendez-vous des associations Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2025-07-23 par I_OT Pornic