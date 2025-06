Forum des Associations Réquista 5 juillet 2025 07:00

Aveyron

Forum des Associations Place François Fabié Réquista Aveyron

Gratuit

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Les associations locales vous invitent à venir découvrir une multitude d’activités présentes sur notre territoire. Ouvert à tous et entrée gratuite.

Ces activités seront réparties en trois pôles Culture, Sport, Vie sociale et Familiale. Cet évènement est l’occasion idéale pour s’inscrire à une nouvelle activité culturelle et sportive ou pour s’engager dans une association d’entraide et de solidarité.

Pour vous donner une idée des activités disponibles, des démonstrations et initiations seront proposées aux visiteurs.

Un espace détente, restauration locale sera proposée aux visiteurs.

Cette journée est pour les associations un moyen de promouvoir leurs activités tout en rendant hommage à l’engagement des bénévoles au sein des structures. Sous peu un programme détaillé sera proposé.

Vous êtes une association et vous souhaitez participer à cet évènement n’hésitez pas, contactez-nous ! 06 31 90 32 02. .

Place François Fabié

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Local associations invite you to come and discover the multitude of activities on offer in our area. Open to all, free admission.

German :

Die örtlichen Vereine laden Sie ein, eine Vielzahl von Aktivitäten in unserem Gebiet zu entdecken. Die Veranstaltung ist für alle offen und der Eintritt ist kostenlos.

Italiano :

Le associazioni locali vi invitano a venire a scoprire la vasta gamma di attività offerte sul territorio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Espanol :

Las asociaciones locales le invitan a descubrir la amplia oferta de actividades de la zona. Abierto a todos y entrada gratuita.

L’événement Forum des Associations Réquista a été mis à jour le 2025-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)