Forum des associations Rhinau samedi 6 septembre 2025.
place Jehl Rhinau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 19:00:00
2025-09-06
Rencontre avec les associations, activités et animations pour tous, lots à gagner, petite restauration. .
place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31 info@ville-rhinau.fr
