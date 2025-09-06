Forum des associations Rhinau

Forum des associations Rhinau samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

place Jehl Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Rencontre avec les associations, activités et animations pour tous, lots à gagner, petite restauration. .

place Jehl Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 61 31 info@ville-rhinau.fr

L’événement Forum des associations Rhinau a été mis à jour le 2025-08-09 par Office de tourisme du Grand Ried