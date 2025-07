FORUM DES ASSOCIATIONS Rivesaltes

FORUM DES ASSOCIATIONS Rivesaltes samedi 6 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

La Rencontre des multiples associations de la ville !

Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04

English :

A meeting of the town’s many associations!

German :

Das Treffen der zahlreichen Vereine der Stadt!

Italiano :

Una riunione delle numerose associazioni cittadine!

Espanol :

Una reunión de las numerosas asociaciones de la ciudad

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Rivesaltes a été mis à jour le 2025-07-25 par BIT DE RIVESALTES