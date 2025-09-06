Forum des Associations Cour de l’école Ste Elisabeth Roquefort

Cour de l’école Ste Elisabeth 48 avenue des Arènes Roquefort Landes

Les associations vous attendent pour vous informer et vous montrer la richesse de la vie Roquefortoise sport, culture, loisirs, solidarité… ce rendez-vous permettra aux associations de se faire connaître, de promouvoir leur activité, d’accueillir de nouveaux adhérents. Quant aux visiteurs ils pourront découvrir ou redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu associatif.

(En cas d’intempérie, repli dans la salle polyvalente) .

English : Forum des Associations

The associations are waiting to inform you and show you the richness of life in Roquefort: sport, culture, leisure activities, solidarity… this event will enable associations to make themselves known, promote their activities and welcome new members.

German : Forum des Associations

Die Vereine erwarten Sie, um Sie zu informieren und Ihnen den Reichtum des Lebens in Roquefort zu zeigen: Sport, Kultur, Freizeit, Solidarität… Dieses Treffen ermöglicht es den Vereinen, sich bekannt zu machen, ihre Aktivitäten zu fördern und neue Mitglieder zu begrüßen.

Italiano :

Le associazioni vi aspettano per informarvi e mostrarvi la ricchezza della vita a Roquefort: sport, cultura, attività ricreative, solidarietà, ecc. Questo incontro darà alle associazioni l’opportunità di farsi conoscere, promuovere le loro attività e accogliere nuovi membri.

Espanol : Forum des Associations

Las asociaciones le esperan para informarle y mostrarle la riqueza de la vida en Roquefort: deporte, cultura, actividades de ocio, solidaridad, etc. Este encuentro brindará a las asociaciones la oportunidad de darse a conocer, promover sus actividades y acoger a nuevos miembros.

