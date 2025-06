Forum des associations – Salles des Loisirs Rouans 14 juin 2025 09:00

Pour bien préparer votre rentrée et votre arrivée dans la commune, la municipalité de Rouans vous propose ce forum des activités associatives afin de vous inscrire à votre activité de l’année !

Au programme :

solidarité

convivialité

vie locale

créativité

communauté

Pratique :

rendez-vous à la salle des Loisirs !

plus d’informations auprès de la mairie

Salles des Loisirs 8 Allée de la Cure

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 24 27

English :

To help you prepare for the start of the new school year and your arrival in the commune, the Rouans municipality is offering you this forum of associative activities so that you can sign up for the year’s activities!

German :

Um Ihren Schulanfang und Ihre Ankunft in der Gemeinde gut vorzubereiten, bietet Ihnen die Gemeinde Rouans dieses Forum der Vereinsaktivitäten an, damit Sie sich für Ihre Aktivitäten des Jahres anmelden können!

Italiano :

Per aiutarvi a prepararvi all’inizio del nuovo anno scolastico e al vostro arrivo a Rouans, il comune ha organizzato questo forum di attività comunitarie per permettervi di iscrivervi alle attività dell’anno!

Espanol :

Para ayudarle a preparar el inicio del nuevo curso escolar y su llegada a Rouans, el ayuntamiento ha organizado este foro de actividades comunitarias para que pueda inscribirse en las actividades del año

