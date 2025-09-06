FORUM DES ASSOCIATIONS ROUL’CONTACT ! Pouzols

FORUM DES ASSOCIATIONS ROUL’CONTACT ! Pouzols samedi 6 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS ROUL’CONTACT !

Pouzols Hérault

Pour la semaine de la rentrée, venez découvrir les nouveautés sur l’Espace de Vie Sociale des activités et jeux libres pour les grands et les petits.

De quoi agrémenter l’espace café et passer un bon moment avec ses voisins, ses amis, se raconter les vacances et parler de la rentrée (ou pas!).

Rencontrez l’équipe de Roul’contact, découvrez leurs activités et les différentes façons d’y participer !

Depuis l’année 2000 l’équipe de bénévoles et salariés propose des lieux de rencontre et d’échanges, des activités (cuisine, argile, jardinage, balades à vélo, repas, produits faits maison, etc.), des temps de concertation et d’élaboration collective de projets

– animation de la vie sociale, dans les villages, les quartiers

– accompagnement à la parentalité

– pratique artistique et culture pour tous

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

Voisins-services, Echappée jardin, animations de rue, sorties collectives, Roul’Contact, comités d’animation, Tournée du four à pizzas, animation pour tous.

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE

Etre parent, quelle aventure !

A Petits Pas (rencontre, jeu libre enfants-parents petite enfance), journée en famille, Mélodies-Mots (animation musicale et jeu libre petite enfance), Pauses-familles, Parents-thés, rencontres parentalité, ateliers argile, Colimaçon, Escapades, P’tites récrées, Accompagnement à la scolarité, animation familles. .

Pouzols 34230 Hérault Occitanie

English :

For back-to-school week, come and discover what’s new at the Espace de Vie Sociale: free activities and games for young and old alike.

There’s plenty to do to liven up the café area and spend some quality time with neighbors and friends, reminisce about the vacations and talk about the start of the new school year (or not!).

German :

In der Woche des Schulanfangs gibt es Neues im Espace de Vie Sociale: Aktivitäten und freie Spiele für Groß und Klein.

So können Sie das Café auflockern und einen schönen Moment mit Nachbarn und Freunden verbringen, sich von den Ferien erzählen und über den Schulbeginn sprechen (oder auch nicht!).

Italiano :

In questa settimana di rientro a scuola, venite a scoprire le novità dell’Espace de Vie Sociale: attività e giochi gratuiti per grandi e piccini.

C’è qualcosa per animare l’area del caffè e trascorrere un po’ di tempo con i vostri vicini e amici, ricordare le vacanze e parlare dell’inizio del nuovo anno scolastico (o meno!).

Espanol :

Esta semana de vuelta al cole, venga a descubrir las novedades del Espace de Vie Sociale: actividades y juegos gratuitos para grandes y pequeños.

Hay algo para animar la zona de cafetería y pasar un rato agradable con tus vecinos y amigos, recordar las vacaciones y hablar del comienzo del nuevo curso escolar (¡o no!).

