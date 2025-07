Forum des associations et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Royan

Forum des associations et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Royan samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Forum des associations et Espace Cordouan, 24 rue Henri Dunant Gymnase COSEC, 27 av du Dr Joliot Curie Royan Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-07

2025-09-06

Bougez votre corps à la rentrée. Venez rencontrer plus d’une soixantaine d’associations de sport et bien-être, au sein du gymnase Cordouan, et vous inscrire à de nombreuses activités

+33 5 46 38 46 52

English :

Get your body moving this autumn. Come and meet over sixty sports and well-being associations in the Cordouan gymnasium, and sign up for a wide range of activities

German :

Bewegen Sie Ihren Körper zum Schulbeginn. Treffen Sie über 60 Sport- und Wellnessvereine in der Sporthalle Cordouan und melden Sie sich für zahlreiche Aktivitäten an

Italiano :

Mettete in moto il vostro corpo quest’autunno. Venite a conoscere oltre sessanta associazioni sportive e di benessere nella palestra Cordouan e iscrivetevi a un’ampia gamma di attività

Espanol :

Ponga su cuerpo en movimiento este otoño. Venga a conocer a más de sesenta asociaciones deportivas y de bienestar en el gimnasio Cordouan, e inscríbase en un amplio abanico de actividades

