Forum des associations Saché

La commune de Saché vous donne rendez-vous le samedi 6 septembre, de 10h à 12h30, pour son traditionnel Forum des Associations. Cet événement convivial se tiendra dans la cour de l’école et réunira les nombreuses associations locales qui font vivre la commune tout au long de l’année.

11 Place Alexander Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 65 mairie@sache.fr

English :

On Saturday September 6, from 10am to 12:30pm, the commune of Saché will be hosting its traditional Forum des Associations. This convivial event will be held in the school courtyard, and will bring together the many local associations that bring life to the commune throughout the year.

German :

Die Gemeinde Saché lädt Sie am Samstag, den 6. September, von 10.00 bis 12.30 Uhr zu ihrem traditionellen Forum der Vereine ein. Diese gesellige Veranstaltung findet im Schulhof statt und vereint die zahlreichen lokalen Vereine, die die Gemeinde das ganze Jahr über am Leben erhalten.

Italiano :

Sabato 6 settembre, dalle 10 alle 12.30, Saché ospiterà il tradizionale Forum delle Associazioni. Questo simpatico evento si terrà nel cortile della scuola e riunirà le numerose associazioni locali che mantengono viva la città durante tutto l’anno.

Espanol :

El sábado 6 de septiembre, de 10.00 a 12.30 horas, Saché acogerá su tradicional Foro de Asociaciones. Este simpático evento se celebrará en el patio de la escuela y reunirá a las numerosas asociaciones locales que mantienen viva la ciudad durante todo el año.

