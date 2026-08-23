AGENDA · Saint-André-de-Seignanx
FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-André-de-Seignanx
samedi 5 septembre 2026 · Saint-André-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-André-de-Seignanx
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez à la découverte des associations, et choisissez vos activités de l’année !
RDV à la Salle Mosaïque (mur à gauche) .
Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 79 90
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English : FORUM DES ASSOCIATIONS
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Seignanx