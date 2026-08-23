Informations pratiques

Saint-André-de-Seignanx

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez à la découverte des associations, et choisissez vos activités de l’année !

RDV à la Salle Mosaïque (mur à gauche) .

Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 79 90

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English : FORUM DES ASSOCIATIONS

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Seignanx