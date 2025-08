FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Clar-de-Rivière

Saint-Clar-de-Rivière Haute-Garonne

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Venez retrouver nos associations actives et découvrir ce qui se prépare pour l’année à venir !

Participez au forum et engagez vous dans des projets passionnants ! .

GRAND PLACE Saint-Clar-de-Rivière 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 91 30

English :

Come and meet our active associations and find out what’s in store for the coming year!

German :

Treffen Sie unsere aktiven Vereine und entdecken Sie, was im kommenden Jahr ansteht!

Italiano :

Venite a conoscere le nostre associazioni attive e a scoprire cosa c’è in serbo per l’anno prossimo!

Espanol :

Venga a conocer a nuestras asociaciones activas y entérese de lo que nos espera el año que viene

