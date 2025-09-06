FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Clément-de-Rivière

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le samedi 6 septembre 2025, le Parc de l’Aqueduc accueillera le Forum des Associations, avec démonstrations et initiations aux activités locales. La journée se terminera par un repas convivial réservé aux adhérents.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie mairie@stcdr.fr

English : SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE ASSOCIATIONS FORUM

Saint-Clément-de-Rivière Associations Forum

Sunday, September 10, 2023 from 10:30 a.m. to 4:30 p.m.

Day dedicated to associations: presentation of activities, registration at stands, demonstrations, entertainment.

Refreshments and catering on site.

German :

Am Samstag, den 6. September 2025, findet im Parc de l’Aqueduc das Forum des Associations statt, bei dem Vorführungen und Einführungen in lokale Aktivitäten angeboten werden. Der Tag endet mit einem gemütlichen Essen für die Mitglieder.

Italiano :

Sabato 6 settembre 2025, il Parc de l’Aqueduc ospiterà il Forum delle Associazioni, con dimostrazioni e presentazioni delle attività locali. La giornata si concluderà con un pranzo conviviale riservato ai soci.

Espanol :

El sábado 6 de septiembre de 2025, el Parc de l’Aqueduc acogerá el Foro de las Asociaciones, con demostraciones y presentaciones de las actividades locales. La jornada concluirá con una comida de convivencia reservada a los socios.

