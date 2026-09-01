Informations pratiques

Saint-Fargeau

Forum des Associations

Gymnase Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La ville de Saint-Fargeau vous donne rendez-vous pour son traditionnel forum des associations. Venez rencontrer les associations fargeaulaises, découvrir leurs activités et vous renseigner sur les différentes possibilités d’inscription. Un rendez-vous incontournable de la rentrée associative ! La municipalité vous attend nombreux. .

Gymnase Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 01 41 mairie@saint-fargeau.fr

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English : Forum des Associations

L’événement Forum des Associations Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !