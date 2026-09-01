Forum des Associations Saint-Fargeau
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Fargeau
Informations pratiques
Saint-Fargeau
Forum des Associations
Gymnase Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La ville de Saint-Fargeau vous donne rendez-vous pour son traditionnel forum des associations. Venez rencontrer les associations fargeaulaises, découvrir leurs activités et vous renseigner sur les différentes possibilités d’inscription. Un rendez-vous incontournable de la rentrée associative ! La municipalité vous attend nombreux. .
Gymnase Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 01 41 mairie@saint-fargeau.fr
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English : Forum des Associations
L’événement Forum des Associations Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-09-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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