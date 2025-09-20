FORUM DES ASSOCIATIONS LE CUBE Saint-Gaudens
FORUM DES ASSOCIATIONS LE CUBE Saint-Gaudens samedi 20 septembre 2025.
FORUM DES ASSOCIATIONS
LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Venez découvrir la richesse de la vie associative locale !
Sport, culture, solidarité, loisirs… trouvez l’association qui vous correspond et échangez directement avec les bénévoles.
Une journée conviviale pour rencontrer, s’informer et s’inscrire. .
LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 41
English :
Come and discover the richness of local community life!
German :
Entdecken Sie den Reichtum des lokalen Vereinslebens!
Italiano :
Venite a scoprire la ricchezza della vita comunitaria locale!
Espanol :
Venga y descubra la riqueza de la vida comunitaria local
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-08-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE