FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Geniès-de-Fontedit

6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Forum des associations de 9h à 13h sur le parking de la Victoire et à la Salle Jean Moulin. Entrée libre.

6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

Forum des associations from 9am to 1pm at the Victoire parking lot and Salle Jean Moulin. Free admission.

German :

Forum der Vereine von 9:00 bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz La Victoire und in der Salle Jean Moulin. Freier Eintritt.

Italiano :

Forum delle associazioni dalle 9.00 alle 13.00 presso il parcheggio Victoire e la Salle Jean Moulin. Ingresso libero.

Espanol :

Foro de Asociaciones de 9.00 a 13.00 h en el aparcamiento de la Victoire y la Salle Jean Moulin. Entrada gratuita.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT AVANT-MONTS