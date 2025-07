Forum des Associations Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Forum des Associations Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne dimanche 7 septembre 2025.

Forum des Associations

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 bd de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Venez découvrir les associations de Saint-Georges-de-Didonne.

Démonstrations sportives sur la plage, nombreux stands associatifs.

.

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 bd de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 58 05 mairie@sgdd.fr

English :

Come and discover the associations of Saint-Georges-de-Didonne.

Sports demonstrations on the beach, numerous association stands.

German :

Entdecken Sie die Vereine von Saint-Georges-de-Didonne.

Sportvorführungen am Strand, zahlreiche Stände der Vereine.

Italiano :

Venite a scoprire le associazioni di Saint-Georges-de-Didonne.

Dimostrazioni sportive sulla spiaggia, numerosi stand di associazioni.

Espanol :

Venga a descubrir las asociaciones de Saint-Georges-de-Didonne.

Demostraciones deportivas en la playa, numerosos stands de asociaciones.

L’événement Forum des Associations Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-07-29 par Royan Atlantique