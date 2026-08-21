Informations pratiques

Saint-Georges-de-Reintembault

Forum des associations

Avenue des Acacias Saint-Georges-de-Reintembault Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:00:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04

La commune de Saint-Georges-de-Reintembault vous donne rendez-vous pour son Forum des Associations

Cet événement est l’occasion idéale de découvrir la richesse du tissu associatif local. Les associations présentes proposeront des démonstrations, des informations et des inscriptions dans de nombreux domaines sport, culture, loisirs, solidarité et bien plus encore.

À partir de 18h30, poursuivez la soirée avec La Nuit du Sport, organisée au complexe sportif Albert Bouvet, pour partager un moment convivial autour des activités sportives de la commune. .

Avenue des Acacias Saint-Georges-de-Reintembault 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 01 13

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English :

L’événement Forum des associations Saint-Georges-de-Reintembault a été mis à jour le 2026-08-21 par OT FOUGERES