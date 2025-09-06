Forum des associations Saint-Jean-d’Angély

Forum des associations Saint-Jean-d’Angély samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre aux associations de se faire connaître, ce forum propose aux Angériens et habitants des Vals de Saintonge de venir rencontrer les associations de la ville et découvrir leurs activités.

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

English :

German :

Um den Reichtum des Vereinswesens aufzuwerten und den Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich bekannt zu machen, bietet dieses Forum den Einwohnern von Angériens und den Bewohnern der Vals de Saintonge die Möglichkeit, die Vereine der Stadt zu treffen und ihre Aktivitäten zu entdecken.

Italiano :

Per far conoscere la ricca rete di associazioni della città e dare loro la possibilità di promuoversi, questo forum è un’occasione per i residenti di Angers e della Vals de Saintonge di incontrare le associazioni cittadine e di informarsi sulle loro attività.

Espanol :

Para dar a conocer la rica red asociativa de la ciudad y permitirles promocionarse, este foro es una oportunidad para que los habitantes de Angers y Vals de Saintonge se reúnan con las asociaciones de la ciudad y conozcan sus actividades.

