Forum des associations Saint-Jean-Pied-de-Port

Forum des associations Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 30 août 2025.

Forum des associations

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Afin de valoriser et de faire connaître la richesse de son tissu associatif, la municipalité de Saint Jean Pied de Port reconduit le Forum des Associations

De nombreuses associations culturelles, sportives, artistiques, environnementales, sociales seront présentes.

C’est l’occasion de venir découvrir la diversité de leurs activités et rencontrer tous ces bénévoles qui participent au dynamisme de la commune et du territoire. .

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 00 92

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol : Forum des associations

L’événement Forum des associations Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Pays Basque