Forum des associations Saint-Just-Malmont 5 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Forum des associations Gymnase N°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

La commission Sport et Associations organise le forum des associations.

Les bénévoles des associations Saint-Justaires vous accueilleront pour vous donner toutes les informations utiles sur le fonctionnement de leurs activités.

.

Gymnase N°1

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

English :

The Sports and Associations Commission is organizing the Associations Forum.

Volunteers from Saint-Justaires associations will be on hand to give you all the information you need about their activities.

German :

Der Ausschuss für Sport und Vereine organisiert das Forum der Vereine.

Die Freiwilligen der Saint-Justaires-Vereine werden Sie empfangen, um Ihnen alle nützlichen Informationen über die Funktionsweise ihrer Aktivitäten zu geben.

Italiano :

Il Comitato Sport e Associazioni organizza il Forum delle Associazioni.

I volontari delle associazioni di Saint-Justaires saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni sulle loro attività.

Espanol :

El Comité de Deportes y Asociaciones organiza el Foro de Asociaciones.

Voluntarios de las asociaciones de Saint-Justaires estarán a su disposición para ofrecerle toda la información que necesite sobre sus actividades.

L’événement Forum des associations Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Loire Semène