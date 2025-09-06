Forum des Associations SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Forum des Associations SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Rencontre avec les associations, découverte des activités sportives et culturelles, démonstrations, possibilité d’inscription.

A l’Espace Lumière à côté du cinéma

9h30 à 12h30 / Gratuit / ouvert à tous. .

SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Meet the associations, find out about sporting and cultural activities, demonstrations and sign up.

At Espace Lumière next to the cinema

German :

Treffen mit Vereinen, Entdeckung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten, Vorführungen, Möglichkeit zur Anmeldung.

Im Espace Lumière neben dem Kino

Italiano :

Incontrare le associazioni, informarsi sulle attività sportive e culturali, assistere a dimostrazioni e registrarsi.

Presso l’Espace Lumière, accanto al cinema

Espanol :

Conozca a las asociaciones, infórmese de las actividades deportivas y culturales, asista a demostraciones e inscríbase.

En el Espace Lumière, junto al cine

L’événement Forum des Associations Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de St Lary|CDT65