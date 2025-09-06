Forum des Associations SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Forum des Associations SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 6 septembre 2025.
Forum des Associations
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-06 09:30:00
fin : 2025-09-06 12:30:00
2025-09-06
Rencontre avec les associations, découverte des activités sportives et culturelles, démonstrations, possibilité d’inscription.
A l’Espace Lumière à côté du cinéma
9h30 à 12h30 / Gratuit / ouvert à tous. .
SAINT-LARY-SOULAN Espace Lumière Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Meet the associations, find out about sporting and cultural activities, demonstrations and sign up.
At Espace Lumière next to the cinema
German :
Treffen mit Vereinen, Entdeckung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten, Vorführungen, Möglichkeit zur Anmeldung.
Im Espace Lumière neben dem Kino
Italiano :
Incontrare le associazioni, informarsi sulle attività sportive e culturali, assistere a dimostrazioni e registrarsi.
Presso l’Espace Lumière, accanto al cinema
Espanol :
Conozca a las asociaciones, infórmese de las actividades deportivas y culturales, asista a demostraciones e inscríbase.
En el Espace Lumière, junto al cine
L’événement Forum des Associations Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de St Lary|CDT65