Forum des Associations Saint-Marcel
Forum des Associations Saint-Marcel dimanche 14 septembre 2025.
Forum des Associations
Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Forum des associations à la salle des fêtes de Saint-Marcel.
Présentations, démonstrations. Plus de 20 associations vous attendent, sport, culture, animations seront présentes. .
Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 17 05 contact@mairiest-marcel36.com
English :
Forum des associations at the Saint-Marcel village hall.
German :
Forum der Vereine in der Festhalle von Saint-Marcel.
Italiano :
Forum delle associazioni presso la sala del villaggio di Saint-Marcel.
Espanol :
Foro de Asociaciones en el Ayuntamiento de Saint-Marcel.
L’événement Forum des Associations Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée de la Creuse