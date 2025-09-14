Forum des Associations Saint-Marcel

Forum des Associations Saint-Marcel dimanche 14 septembre 2025.

Forum des Associations

Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Forum des associations à la salle des fêtes de Saint-Marcel.

Présentations, démonstrations. Plus de 20 associations vous attendent, sport, culture, animations seront présentes. .

Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 17 05 contact@mairiest-marcel36.com

English :

Forum des associations at the Saint-Marcel village hall.

German :

Forum der Vereine in der Festhalle von Saint-Marcel.

Italiano :

Forum delle associazioni presso la sala del villaggio di Saint-Marcel.

Espanol :

Foro de Asociaciones en el Ayuntamiento de Saint-Marcel.

L’événement Forum des Associations Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée de la Creuse