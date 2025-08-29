Forum des associations Saint-Martin-de-Hinx
Forum des associations Saint-Martin-de-Hinx vendredi 29 août 2025.
Forum des associations
Salle socio-culturelle Saint-Martin-de-Hinx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Venez à la rencontre de vos associations locales !
Venez à la rencontre de vos associations locales ! .
Salle socio-culturelle Saint-Martin-de-Hinx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 51 38
English : Forum des associations
Come and meet your local associations!
German : Forum des associations
Lernen Sie Ihre örtlichen Vereine kennen!
Italiano :
Venite a conoscere le vostre associazioni locali!
Espanol : Forum des associations
¡Venga a conocer a sus asociaciones locales!
L’événement Forum des associations Saint-Martin-de-Hinx a été mis à jour le 2025-08-22 par OTI LAS