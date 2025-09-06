Forum des associations Centre culturel et sportif sous la Halle Saint-Paul-lès-Romans

Forum des associations Centre culturel et sportif sous la Halle Saint-Paul-lès-Romans samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Centre culturel et sportif sous la Halle 1 route du Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Découvrez toute la richesse de la vie associative de Saint-Paul-lès-Romans !

.

Centre culturel et sportif sous la Halle 1 route du Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 30 98 accueil@saint-paul-les-romans.fr

English :

Discover the wealth of community activities in Saint-Paul-lès-Romans!

German :

Entdecken Sie den ganzen Reichtum des Vereinslebens in Saint-Paul-lès-Romans!

Italiano :

Scoprite la ricchezza della vita comunitaria a Saint-Paul-lès-Romans!

Espanol :

Descubra la riqueza de la vida asociativa de Saint-Paul-lès-Romans

L’événement Forum des associations Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-08-21 par Valence Romans Tourisme