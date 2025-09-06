Forum des associations Centre culturel et sportif sous la Halle Saint-Paul-lès-Romans
Forum des associations Centre culturel et sportif sous la Halle Saint-Paul-lès-Romans samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Centre culturel et sportif sous la Halle 1 route du Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Découvrez toute la richesse de la vie associative de Saint-Paul-lès-Romans !
Centre culturel et sportif sous la Halle 1 route du Port d’Ouvey Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 30 98 accueil@saint-paul-les-romans.fr
English :
Discover the wealth of community activities in Saint-Paul-lès-Romans!
German :
Entdecken Sie den ganzen Reichtum des Vereinslebens in Saint-Paul-lès-Romans!
Italiano :
Scoprite la ricchezza della vita comunitaria a Saint-Paul-lès-Romans!
Espanol :
Descubra la riqueza de la vida asociativa de Saint-Paul-lès-Romans
L’événement Forum des associations Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2025-08-21 par Valence Romans Tourisme