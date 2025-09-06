Forum des associations Saint-Pourçain-sur-Sioule

Forum des associations Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 6 septembre 2025.

Lycée Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

2025-09-06

Venez découvrir un large éventail d’activités proposées par les associations locales.

Que vous souhaitiez faire du sport, pratiquer un instrument ou vous engager dans une cause, il y a forcément une association faite pour vous.

Lycée Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 52

English :

Come and discover a wide range of activities offered by local associations.

Whether you’d like to play a sport, practice an instrument or get involved in a cause, there’s sure to be an association for you.

German :

Entdecken Sie ein breites Spektrum an Aktivitäten, die von den örtlichen Vereinen angeboten werden.

Ob Sie Sport treiben, ein Instrument spielen oder sich für eine Sache engagieren möchten, es gibt bestimmt einen Verein, der für Sie geeignet ist.

Italiano :

Venite a scoprire la vasta gamma di attività offerte dalle associazioni locali.

Che vogliate praticare uno sport, uno strumento o impegnarvi in una causa, c’è sicuramente un’associazione che fa per voi.

Espanol :

Venga a descubrir la amplia gama de actividades que ofrecen las asociaciones locales.

Si quieres hacer deporte, practicar un instrumento o implicarte en una causa, seguro que hay una asociación para ti.

L’événement Forum des associations Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule