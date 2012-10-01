Informations pratiques

Saint-Thois

Forum des associations

Salle Ty toun an dut Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Forum des associations et rencontre des nouveaux habitants à Saint Thois, le samedi 19 septembre.

> Salle Ty toun an Dut

> 10h à 12h

> ouvert à tous .

Salle Ty toun an dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 82 08

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English :

L’événement Forum des associations Saint-Thois a été mis à jour le 2026-09-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou