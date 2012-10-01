AGENDA · Saint-Thois
Forum des associations Saint-Thois
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Thois
Informations pratiques
Saint-Thois
Forum des associations
Salle Ty toun an dut Saint-Thois Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Forum des associations et rencontre des nouveaux habitants à Saint Thois, le samedi 19 septembre.
> Salle Ty toun an Dut
> 10h à 12h
> ouvert à tous .
Salle Ty toun an dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 82 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Forum des associations Saint-Thois a été mis à jour le 2026-09-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou