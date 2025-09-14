Forum des Associations Salle Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard
Forum des Associations Salle Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard dimanche 14 septembre 2025.
Forum des Associations
Salle Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 16:00:00
Date(s) :
2025-09-14
.
Salle Clemenceau 9 Route de Jard sur Mer Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 41 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des Associations Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral