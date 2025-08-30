Forum des Associations Sainte-Savine
Forum des Associations Sainte-Savine samedi 30 août 2025.
Forum des Associations
Site de l'ancienne piscine municipale de Sainte-Savine Sainte-Savine Aube
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 18:00:00
2025-08-30
Au programme
> 10h à 18h Les associations saviniennes se réunissent pour échanger avec vous
> 18h00 21h Concert gratuit des clés de scène pour continuer la soirée dans le partage
Ouvert à tous Tout public .
Site de l’ancienne piscine municipale de Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50 avl@ste-savine.fr
