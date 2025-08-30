Forum des Associations Sainte-Savine

Forum des Associations Sainte-Savine samedi 30 août 2025.

Site de l'ancienne piscine municipale de Sainte-Savine

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 18:00:00

2025-08-30

Au programme

> 10h à 18h Les associations saviniennes se réunissent pour échanger avec vous

> 18h00 21h Concert gratuit des clés de scène pour continuer la soirée dans le partage



Ouvert à tous Tout public .

Site de l’ancienne piscine municipale de Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 71 39 50 avl@ste-savine.fr

