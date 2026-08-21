Forum des associations, Salle polyvalente, Saint-Sulpice-la-Forêt
samedi 5 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Sulpice-la-Forêt
Informations pratiques
Forum des associations Samedi 5 septembre, 09h00 Salle polyvalente Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T12:00:00+02:00
Ce rendez-vous de rentrée est l’occasion de retrouver toute la richesse associative qui fait la dynamique de la commune.
Venez vous inscrire à des activités, faire des rencontres et pourquoi pas devenir bénévole d’une association ?
Salle polyvalente 13 Rue de la Grange, Place René-Mathieu Cuisnier, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 66 23 63 https://saint-sulpice-la-foret.fr/
Samedi 5 septembre 2026 de 9h à 12h à la salle polyvalente
Mairie de Saint-Sulpice-la-Forêt