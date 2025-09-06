Forum des Associations Complexe sportif du centre-ville Salon-de-Provence

Forum des Associations Complexe sportif du centre-ville Salon-de-Provence samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations

Samedi 6 septembre 2025 de 9h à 17h. Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Les associations salonaises vous attendent nombreux pour ce rendez-vous de la rentrée

Loisirs, sports, culture, environnement, art, solidarité, le Forum est l’occasion de trouver les activités qui rythmeront votre année. Les bénévoles vous reçoivent sur leurs stands pour échanger avec vous dans une ambiance conviviale et bienveillante. .

Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

The salon’s associations look forward to seeing you at this back-to-school event

German :

Die Vereine von Salonaises erwarten Sie zahlreich zu diesem Termin des Schulanfangs

Italiano :

Molte associazioni di Salon non vedono l’ora di incontrarvi a questo evento di back-to-school

Espanol :

Muchas de las asociaciones del Salón esperan verle en este acto de vuelta al cole

L’événement Forum des Associations Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence