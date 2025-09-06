Forum des Associations Complexe sportif du centre-ville Salon-de-Provence
Forum des Associations Complexe sportif du centre-ville Salon-de-Provence samedi 6 septembre 2025.
Forum des Associations
Samedi 6 septembre 2025 de 9h à 17h. Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
2025-09-06
Les associations salonaises vous attendent nombreux pour ce rendez-vous de la rentrée
Loisirs, sports, culture, environnement, art, solidarité, le Forum est l’occasion de trouver les activités qui rythmeront votre année. Les bénévoles vous reçoivent sur leurs stands pour échanger avec vous dans une ambiance conviviale et bienveillante. .
Complexe sportif du centre-ville Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60
English :
The salon’s associations look forward to seeing you at this back-to-school event
German :
Die Vereine von Salonaises erwarten Sie zahlreich zu diesem Termin des Schulanfangs
Italiano :
Molte associazioni di Salon non vedono l’ora di incontrarvi a questo evento di back-to-school
Espanol :
Muchas de las asociaciones del Salón esperan verle en este acto de vuelta al cole
L’événement Forum des Associations Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence