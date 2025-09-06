Forum des associations Stade municipal Sergines
Forum des associations Stade municipal Sergines samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Stade municipal 7 Rue de l’Hôtel de Ville Sergines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Venez découvrir les associations locales au forum des associations ! .
Stade municipal 7 Rue de l’Hôtel de Ville Sergines 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 66 30 28
English : Forum des associations
German : Forum des associations
Italiano :
Espanol :
L’événement Forum des associations Sergines a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Sens et Sénonais