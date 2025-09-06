Forum des associations sportives de Cajarc Cajarc
Forum des associations sportives de Cajarc Cajarc samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations sportives de Cajarc
Espace Françoise Sagan Cajarc Lot
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
2025-09-06
Journée dédiée à la découverte des clubs et activités sportives de Cajarc et Salvagnac
Journée dédiée à la découverte des clubs et activités sportives de Cajarc et Salvagnac. L’occasion de rencontrer les associations, de tester certaines disciplines et de s’inscrire aux activités proposées pour la saison. .
Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 43 87 49 61
English :
A day dedicated to discovering sports clubs and activities in Cajarc and Salvagnac
German :
Tag, der der Entdeckung der Sportvereine und -aktivitäten in Cajarc und Salvagnac gewidmet ist
Italiano :
Una giornata dedicata alla scoperta dei club e delle attività sportive di Cajarc e Salvagnac
Espanol :
Una jornada dedicada a descubrir los clubes y actividades deportivas de Cajarc y Salvagnac
L’événement Forum des associations sportives de Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Figeac