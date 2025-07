Forum des Associations Sportives et non Sportives Figeac

Forum des Associations Sportives et non Sportives Figeac dimanche 7 septembre 2025.

Forum des Associations Sportives et non Sportives

Espace Mitterand, Place Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Le Forum des associations sportives du Grand Figeac et non sportives de Figeac vous ouvre ses portes, venez rencontrer les représentants, les éducateurs, les professeurs des différentes associations. Préparez votre rentrée sportive ou culturelle, ou celle de vos enfants! Venez assister aux animations des stands le premier samedi du mois de septembre de chaque année.

Découvrez les associations sportives du Grand-Figeac.

Retrouvez les associations culturelles, artistiques, humanitaires et sociales de la ville de Figeac.

Les enfants peuvent participer au jeu Le Rallye des Assos pour s’amuser, découvrir et essayer de remporter un lot.

L’OIS du Grand-Figeac s’engage pour un évènement éco responsable

Restaurez vous au Forum !

Des Food Trucks sont à votre disposition et vous proposeront des plats de qualité en accord avec la charte Evènement Ecoresponsable . .

Espace Mitterand, Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 52 54

English :

The Forum des associations sportives du Grand Figeac et non sportives de Figeac opens its doors to you. Come and meet the representatives, educators and teachers of the various associations. Get ready for the start of your sporting or cultural year, or that of your children! Come and take part in the activities on the stands on the first Saturday of September each year.

German :

Das Forum der Sportvereine des Grand Figeac und der nicht-sportlichen Vereine in Figeac öffnet Ihnen seine Türen. Treffen Sie die Vertreter, Erzieher und Lehrer der verschiedenen Vereine. Bereiten Sie Ihren sportlichen oder kulturellen Start ins neue Schuljahr oder den Ihrer Kinder vor! Besuchen Sie die Stände am ersten Samstag im September jeden Jahres.

Italiano :

Venite a incontrare i rappresentanti, gli istruttori e gli insegnanti delle varie associazioni al Forum delle associazioni sportive del Grand Figeac e non sportive di Figeac. Preparatevi per l’inizio del nuovo anno sportivo o culturale, o per quello dei vostri figli! Venite a vedere le attività sugli stand il primo sabato di settembre di ogni anno.

Espanol :

El Forum des associations sportives du Grand Figeac et non sportives de Figeac le abre sus puertas. Venga a conocer a los representantes, monitores y profesores de las distintas asociaciones. Prepárese para el comienzo del nuevo año deportivo o cultural, ¡o el de sus hijos! Venga a ver las actividades en los stands el primer sábado de septiembre de cada año.

L’événement Forum des Associations Sportives et non Sportives Figeac a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Figeac