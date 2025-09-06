Forum des associations Surgères

Forum des associations Surgères samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Surgères

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 16:00:00

2025-09-06

Rendez-vous incontournable de la rentrée 2025, le Forum des Associations de Surgères vous présentera plusieurs associations sportives, culturelles, sociales, de solidarité ainsi que diverses activités qui occuperont et animeront votre quotidien.

Enceinte du château de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 00 23 mairie@ville-surgeres.fr

English :

A not-to-be-missed event at the start of the 2025 school year, the Forum des Associations de Surgères will introduce you to a number of sports, cultural, social and solidarity associations, as well as a wide range of activities to keep you busy and entertained on a daily basis.

German :

Das Forum des Associations de Surgères, ein unumgänglicher Termin im Herbst 2025, wird Ihnen mehrere Sport-, Kultur-, Sozial- und Solidaritätsvereine sowie verschiedene Aktivitäten vorstellen, die Ihren Alltag beschäftigen und beleben werden.

Italiano :

Evento imperdibile dell’autunno 2025, il Forum delle Associazioni di Surgères vi farà conoscere una serie di associazioni sportive, culturali, sociali e comunitarie, oltre a una serie di attività che vi terranno impegnati e vivaci ogni giorno.

Espanol :

Cita ineludible del otoño de 2025, el Foro de las Asociaciones de Surgères le presentará numerosas asociaciones deportivas, culturales, sociales y comunitarias, así como una serie de actividades que le mantendrán ocupado y animado a diario.

