Forum des associations TARBES Tarbes

Forum des associations TARBES Tarbes samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

TARBES Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-06

C’est le week-end idéal pour découvrir de nouvelles activités avec plus de 140 associations culturelles, sociales (santé, humanitaire, défense des droits…), sportives (club handi, sports de combats, collectifs…) et diverses (environnement, monde combattant…) qui vous présenteront leurs activités et répondront à toutes vos questions.

Toute la journée, les associations proposeront des animations et des démonstrations flamenco, hip-hop, boxe, danse, musique, arts martiaux…

TARBES Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 20 95 forum@mairie-tarbes.fr

English :

It’s the ideal weekend to discover new activities, with over 140 cultural, social (health, humanitarian, rights defense, etc.), sporting (disabled clubs, combat sports, team sports, etc.) and other (environment, veterans, etc.) associations presenting their activities and answering all your questions.

All day long, associations will be offering events and demonstrations: flamenco, hip-hop, boxing, dance, music, martial arts?

German :

Es ist das ideale Wochenende, um neue Aktivitäten zu entdecken. Mehr als 140 kulturelle, soziale (Gesundheit, humanitäre Hilfe, Verteidigung der Rechte usw.), sportliche (Handicap-Club, Kampfsport, Mannschaftssport usw.) und sonstige (Umwelt, Kriegsführung usw.) Vereine stellen ihre Aktivitäten vor und beantworten alle Ihre Fragen.

Den ganzen Tag über bieten die Vereine Animationen und Vorführungen an: Flamenco, Hip-Hop, Boxen, Tanz, Musik, Kampfsport?

Italiano :

È il fine settimana ideale per scoprire nuove attività, con oltre 140 associazioni culturali, sociali (sanitarie, umanitarie, di difesa dei diritti, ecc.), sportive (club di disabili, sport da combattimento, sport di squadra, ecc.) e di altro tipo (ambiente, veterani, ecc.) che presentano le loro attività e rispondono a tutte le vostre domande.

Per tutto il giorno, le associazioni proporranno attività e dimostrazioni: flamenco, hip-hop, boxe, danza, musica, arti marziali?

Espanol :

Es el fin de semana ideal para descubrir nuevas actividades, con más de 140 asociaciones culturales, sociales (sanitarias, humanitarias, de defensa de los derechos, etc.), deportivas (clubes de discapacitados, deportes de combate, deportes de equipo, etc.) y de otro tipo (medio ambiente, combatientes, etc.) que presentarán sus actividades y responderán a todas sus preguntas.

Durante todo el día, las asociaciones ofrecerán actividades y demostraciones: flamenco, hip-hop, boxeo, danza, música, artes marciales?

