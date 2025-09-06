FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Léo Lagrange Tarnos

FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Léo Lagrange Tarnos samedi 6 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle Léo Lagrange 13 allée du collège Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

C’est le traditionnel rendez-vous pour découvrir les associations tarnosiennes !

Au programme, présentations des activités municipales (école municipale de musique, médiathèque Les Temps Modernes et service animations sportives).

Renseignements et inscriptions auprès des associations.

Entrée libre. De 10h à 12h30. .

Salle Léo Lagrange 13 allée du collège Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 35

English : FORUM DES ASSOCIATIONS

German : FORUM DES ASSOCIATIONS

Italiano :

Espanol : FORUM DES ASSOCIATIONS

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Tarnos a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Seignanx