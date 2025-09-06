FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Léo Lagrange Tarnos
FORUM DES ASSOCIATIONS Salle Léo Lagrange Tarnos samedi 6 septembre 2025.
C’est le traditionnel rendez-vous pour découvrir les associations tarnosiennes !
Au programme, présentations des activités municipales (école municipale de musique, médiathèque Les Temps Modernes et service animations sportives).
Renseignements et inscriptions auprès des associations.
Entrée libre. De 10h à 12h30. .
Salle Léo Lagrange 13 allée du collège Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 35
