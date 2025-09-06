Forum des associations Thury-Harcourt-le-Hom
Forum des associations Thury-Harcourt-le-Hom samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
La Halle de sports Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Le forum des associations est de retour pour cette rentrée 2025.
Animations, buvette et restauration seront sur place.
La Halle de sports Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie
English : Forum des associations
The Forum des Associations is back for the start of the 2025 academic year.
Entertainment, refreshments and food will be available.
German : Forum des associations
Das Forum der Vereine ist auch in diesem Herbst 2025 wieder geöffnet.
Animationen, Getränke und Essen werden vor Ort sein.
Italiano :
Il forum delle associazioni torna per l’inizio dell’anno accademico 2025.
Saranno disponibili intrattenimento, rinfreschi e cibo.
Espanol :
Vuelve el foro de asociaciones para el inicio del curso 2025.
Habrá entretenimiento, refrescos y comida.
